أحدث منشق كوري شمالي.. لاعب جمباز قفز فوق السياج الحدودي

2020/11/25 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم رجل من كوريا الشمالية، انشق إلى الجنوب عن طريق القفز فوق سياج على الحدود بين الكوريتين، أنه لاعب جمباز سابق، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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