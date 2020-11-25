العتبة الحسينية ترمم قبر الرادود الحسيني حمزة الصغير الكربلائي

2020/11/25 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} شرعت الكوادر الهندسية والفنية التابعة لقسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، باعمال اعادة ترميم وتأهيل مقبرة الرادود الحسيني المرحوم الحاج حمزة الصغير الكربلائي.

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