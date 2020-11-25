مركز ميترو: قانون جرائم المعلومات أسوأ القوانين الكاتمة لحرية التعبير

2020/11/25 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعتبر مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفیین أن قانون مكافحة جرائم المعلومات أسوء القوانين الكاتمة لحرية "الرأي والتعبير"، واصفه بالانتهاك لمبادىء الديمقراطية.

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