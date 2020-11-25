وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتلبية جميع احتياجات العراق في مجال التسليح

2020/11/25 | 14:15 - المصدر: NRT عربية

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، ان بلاده مستعدة لتلبية جميع احتياجات العراق في مجال التسليح، كما انها تدعم جهود رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لاستقرار أوضاع العراق والقضاء على الإرهاب.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، فؤاد حسين في العاصمة الروسية، اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، حيث أفاد لافروف، بان "روسيا تدعم جهود الكاظمي فيما يخص اوضاع العراق والقضاء على الارهاب وتمهيد اجراء الانتخابات في وقت قريب".





وأوضح ان "وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو لبحث التعاون العسكري والتسليح وروسيا مستعدة لتلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري".

وأشار إلى ان "وجود القوات الأميركية في العراق وسوريا وأفغانستان مرتبط بقرار هذه الدول وسيادتها"، مؤكدا ان "قرار البرلمان العراقي، بإخراج القوات الأجنبية، هو السبيل الوحيد لتأمين شرعية انسحاب هذه القوات من العراق".

وتابع، أن "علاقة روسيا مع العراق لا تمنع أن تكون لديه علاقات مع الغرب ودول الجوار".

وأضاف "نقدر تقدير العراق في جاهزيته للمساعدة بتسوية الازمة في سوريا، ونقدر المشاركة العراقية في مؤتمر مساعدة اللاجئين بدمشق".

وتابع "تطرقنا إلى القضية الفلسطينية كل الجهود المبذولة من ترامب حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل، ولا يجوز حل شامل وغير عادل للقضية الفلسطينية".

وبشأن الأوضاع في الخليج، قال لافروف "تمسكنا في استقرار المنطقة وفكرة الأمن الجماعي المطروحة من روسيا بمشاركة دول الخليج العربي وإيران ودول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي"، مبينا أن "زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ستساهم بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات واستقرار أمن المنطقة".

ر.إ

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