القبض على إرهابيين أثنين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية في الانبار

2020/11/25 | 14:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب اليوم الاربعاء ، عن تنُفذ عمليتين مُنفصلتين في مُحافظة الأنبار في كُل من (قضاء هيت والصوفية ) تُسفران عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهُما.

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