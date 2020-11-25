اعتقال إرهابيين أثنين ينتميان لداعـش بعمليتين منفصلتين في الانبار

2020/11/25 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، اعتقال إرهابيين أثنين ينتميان لداعـش بعمليتين منفصلتين في محافظة الانبار.

وذكر الجهاز في بيان أن “جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ عمليتين مُنفصلتين في مُحافظة الأنبار في كُل من (قضاء هيت والصوفية)”.

واوضح أن “العمليتين اسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهُما”.

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