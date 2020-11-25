الاقليم يسجل 435 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/25 | 14:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 435 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 273"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

1.



الفحوصات: (4275 فحوصات جديدة)

• (1416) اربيل

• (740) السليمانية

• (1907) دهوك

• (26) حلبجة

• (157) كرميان

• (29) رابرين

•

2.



الاصابات: (435 اصابات جديدة)

• (144) اربيل

• (125) السليمانية

• (135) دهوك

• (3) حلبجة

• (25) كرميان

• (3)رابرين

•

3.



الشفاء: (324 حالات شفاء جديدة)

• (117) اربيل

• (2) السليمانية

• (157) دهوك

• (5) حلبجة

• (43 كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (25 حالة وفاة)

• (3) اربيل

• (9) السليمانية

• (2) دهوك

• (1) حلبجة

• (3) كرميان

• (7) رابرين

PUKmedia ترجمة‌

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