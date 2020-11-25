جون لوك ( 1632م. – 1704م. ).. عصر التنوير والمساواة - غازي الصوراني

2020/11/25 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني من كبار فلاسفة المادية الإنجليزية، ومن أهم المنظرين السياسيين، وأحد أهم فلاسفة القرن السابع عشر من حيث تأثيره الفلسفي، أو المعرفي، تأثيره السياسي في أوروبا، فقد استلهمت الثورة الفرنسية كثيراً من مبادئه، فهو أحد أهم مؤسسي الأفكار الديمقراطية الليبرالية السياسية، وقد عَبَّر عن أفكاره عشية الثورة الانجليزية عام 1688 وما بعدها، حيث مارس نشاطاته السياسية بقوة، وفي تلك المرحلة أصدر أهم كتبه: كتاب "ر ......





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