الحلبوسي يؤكد على تعزيز الدور التشريعي لانهاء تنامي ظواهر العنف ضد المرأة

2020/11/25 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على تعزيز الدور التشريعي لانهاء تنامي ظواهر العنف ضد المرأة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر” إنه “في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نقدّر عالياً مواجهة المرأة العراقية لتحديات كثيرة في أوقات وأزمان مختلفة، ونثمّن تضحياتها لتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي، ونؤكد على تعزيز الدور التشريعي لإنهاء تنامي ظواهر العنف”.

وانهى تغريدته بهاشتاغ: “لوّن العالم بُرتقاليا”.

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