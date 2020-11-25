2020/11/25 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الشهر المقبل.

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