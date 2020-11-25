محمد بن راشد: رؤية 2030 السعودية أفرزت تجارب عربية حكومية تنافس العالمية

2020/11/25 | 14:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بارك الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية”.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: : “رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية”.

كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان @KingSalman فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية ..



رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية pic.twitter.com/5gtxLahflZ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 25, 2020

جاء ذلك خلال إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أسماء الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية”.

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