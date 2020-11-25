2020/11/25 | 14:41 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 02:40 مساءً | عدد القراءات : 3

المالية النيابية: خطة الاصلاح الحكومية ماضية في تحسين الاوضاع

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، انه لايمكن ضمان نجاح اي خطة حكومية للاصلاح دون دعم سياسي وشعبي .

وقال في بيان صحفي ان : الجميع يطالب الحكومة العمل الفوري على اصلاحات مالية واقتصادية رافضة اغلبها ماتطلبه من مساعدة لتجاوز الازمة.

واضاف الجبوري انه يجب التعاطي الايجابي مع الملاحظات المتبادلة حول خطط الاصلاح المالي والاقتصادي وعدم القاء اللوم بالاخفاق والفشل على جهة واحدة فقط.

واشار الى ان مايمتلكه البلد من موارد كبيرة يتطلب تعاونا ايجابيا مثمرا من الجميع تشريعيا وتنفيذيا للاستفادة الكبرى منها وعدم الاتكال على جهة واحدة لجلب الاموال دون مساعدة.

وشدد على ضرورة التعاطي الايجابي مع اي خطط واصلاحات تشريعية وحكومية من الطرفين وعدم إبداء اراء ومواقف سلبية تجاه اي خطوة اصلاح ينتظر نتائجها الشعب لتجاوز محنته.

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