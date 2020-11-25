قوباد طالباني: كتابة اسماء ضحايا العنف على أضرحتهن

2020/11/25 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، على عدم دفن ضحايا النساء المتوفيات نتيجة العنف الاسري دون ذكر اسمائهن على اضرحتهن.

وقال طالباني خلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وتابعه PUKmedia: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، اعلن عن استخدام كافة صلاحياتي السياسية والقانونية لاعتقال ومعاقبة قتلة النساء وجميع الذين يلجأون للعنف ضد النساء.

واضاف: ان اكثر من 8000 امرأة تعرضن للعنف والتهديد خلال الـ 10 اشهر المنصرمة، واتصلن بالخط " 119" بضمنها تسجيل اكثر من 6000 الف شكوى لدى حكومة اقليم كوردستان، معربا عن شكره لمديرية مناهضة العنف الاسري، التي اجرت التحقيقات لنحو 4000 حالة وحولت ملفاتهن الى القضاء.

واكد ان ايقاف العنف واللامساواة النوعي مسؤولية الجميع، بخطوات نحو تحقيق التوازن النوعي نحو مجتمع صحي.

PUKmedia خاص‌

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