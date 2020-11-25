طالباني: تعلمت من مام جلال احترام حقوق النساء

2020/11/25 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وجاء في نص الرسالة:

النساء جزء اساسي من النضال السياسي والمدني وتطوير مواقع الحياة في المجتمع الكوردي.

ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤمن وبشكل تام بهذا النضال، كما كان الداعم الرئيس والمحفز وسنكون مساعدا صعب المراس لتحقيق حقوق النساء

وقد تعلمنا من مام جلال احترام حقوق المرأة وفي مقدمتها المطالبة بملفات حقوق المرأة

وانني شخصيا، ضد التفرقة واللا عدالة امام مطالب النساء وساقف ضدها واكون حاميا لضمان حقوقهن المسلوبة، وسأبذل جميع الجهود الحثيثة من اجل الوقوف امام اي عنف، تحت اي ذريعة حيال النساء وتهدد حياتهن وتعرقل تقدمهن، وسأشارك نضال النساء الاحرار لتحقيق احلامهن واهدافهن.

PUKmedia خاص‌

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