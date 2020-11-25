العلاقات الخارجية: حكومة الكاظمي تلهث وراء الاستثمارات السعودية وتماطل في ملف السيادة

2020/11/25 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الأربعاء، الحكومة بالمماطلة في ملفات الحفاظ على السيادة العراقية.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة تغض النظر عن الملفات المصيرية ومنها سيادة الوطن وملف قادة النصر”، مضيفا أن “الحكومة تمارس أدوار بعيدة عن رؤية مجلس النواب”.

وأشار الى أن “الاشياء التي تريدها الحكومة تعرضها على مجلس النواب واما الأشياء التي تخص السيادة الوطنية تغض النظر عنها”، مستغربا من “لهث رئاسة الحكومة وراء الاستثمارات السعودية الامريكية”.

واعتبر تحالف الفتح، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفعيل قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بوضع جدولة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بأنه خطوة مهمة بتحقيق السيادة الوطنية، مطالبا القوى السياسية بالضغط على الحكومة واستغلال انتقال السلطة في البيت الأبيض. انتهى 25 ح

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