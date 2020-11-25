وزير المالية: الاقتصاد العراقي يمر بفساد غير مسبوق

2020/11/25 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكد وزير المالية علي علاوي،الاربعاء، ان الاقتصاد العراقي يمر بفساد غير مسبوق ، لدرجة أن مقعد الموظف في المنافذ الحدودية ، بات يباع بين 50 و100 ألف دولار امريكي .

وأوضح علاوي في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية ، ان الأزمات في العراق ستبقى لفترة طويلة ، وستستمر لحين بلوغ سعر برميل النفط 70 دولاراً ، مبيناً أن سعر النفط لن يرتفع ، ويجب ايجاد الحلول وإلا سيكون مصير العراق كمصير فنزويلا .

وأضاف علاوي، أن مشاكل العراق مترابطة، لدرجة، انه عندما يراد ايجاد حل لاحدى المشاكل ، تبرز شخصية متنفذة ومنتفعة ، وتعيق تحقيقها .

مشيراً الى ان 10 بالمئة فقط من ايرادات المنافذ الحدودية والتي تبلغ ثمانية مليارات ، تدخل الخزينة العراقية ، بسبب الفساد والنفوذ .

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