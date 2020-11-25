نائب: قانون الانتخابات سيعرض للتعديل مجددا

2020/11/25 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، الاربعاء، ان قانون الانتخابات الجديد سيعرض للتعديل داخل مجلس النواب مجددا.

وقال عباس في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل امر صعب ان يتحقق ولن يتم”، لافتا الى ان “الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات قصير وغير كافي ولن ينتج عن انتخابات حرة نزيهة “.

واضاف ان “معظم الكتل السياسية تعلن انها مع اجراء الانتخابات الا انها رفضة لها سرا”، مبينا ان “قانون الانتخابات الجديد سيعرض للتعديل داخل مجلس النواب مجددا”.

وكشفت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم توفر سوى ثلاثة ملايين دولار من اصل 380 مليون دولار تتطلبها اجراء الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل.



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