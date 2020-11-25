-ألمواطن المتميِّز- فيلم يطرح قضايا إغتراب المثقف والشهرة وفكرة العودة إلى الوطن الأم - علي المسعود

2020/11/25 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود محنة المثقف المغترب والشهرة عند عودته الى الوطن الأم يجسدها الفيلم الارجنتيني " المواطن المتميز"The Distinguished Citizenالجزء الثانيعلي المسعودفي الجزء الاول من المقالة تناولت زيارة الكاتب " دانيال مانتوفاني " الى موطنه ألاصلي الارجنتين و زيارة لبلدته ( سالاس) ، و تلبية لدعوة من عمدة المدينة ، لغرض منحه أرفع وسام وهو وسام "المواطن المتميز"، بعد 5 سنوات من نيله جائزة نوبل للأداب ، ......





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