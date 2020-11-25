أي أوجاع يُوَرث المنفى؟ - حسن مدن

2020/11/25 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن حين غادر محمود درويش حيفا قال ما مفاده: "غادرت لأني لم أعد قادراً على البقاء هناك"، ولكنه قدَّم إستدراكا مُهما: "أحيي كل أولئك الذين إمتلكوا القدرة على البقاء".



في هذا الاستدراك شيء من الإعتذار الخفي لأولئك الذين انتقدوا خروجه، وهو نقد وجد التعبير عنه في الحملة التي انطلقت يومها ضده وفحواها: ما كان عليه ان يغادر، فأهمية شعره آتية من كونه يكتب في ظروف الاحتلال.ليس صحيحاً أن أهمية شعردرويش آتية ......





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