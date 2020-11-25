2020/11/25 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر امني في مديرية استخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، أن القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة.وقال المصدر في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية تمكنت من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال داعشي اثناء محاولته التسلل شرقي الفلوجة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال داعشي اثناء محاولته التسلل شرقي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال داعشي اثناء محاولته التسلل شرقي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).