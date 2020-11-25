أية مهزلة في بلد يقوده الجهلة!

2020/11/25 | 15:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / حطاط محمد حطاط

يوم 12 / 11 / 2020 شرع مجلس النواب قانون تمويل العجز المالي الذي نصت المادة 10 منه على ما يأتي: “إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية”.



ومن مقارنة مسودة القانون التي أعدتها وزارة المالية وأقرها مجلس الوزراء وأرسلها إلى مجلس النواب بالنسخة الي أقرها مجلس النواب، يتبين أن المادة 10 أضافها مجلس النواب، باقتراح من اللجنة المالية على الأرجح.

ما الذي يترتب على تطبيق النص المبتسر للمادة 10؟ من حيث المبدأ، يشمل الإلغاء نوعين من الإعفاءات والاستثناءات: تلك الممنوحة للدول وتلك الممنوحة للمؤسسات الحكومية.

لا جدال في أن من حق الدولة أن تلغي الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للمؤسسات الحكومية لزيادة العائدات الضريبية والكمركية، لكن هل أن هذا الإلغاء سيزيد الإيرادات فعلا؟ أغلب المؤسسات الحكومية ممولة مركزيا، أي أن ما ستدفعه من ضرائب ورسوم كمركية ستأخذه من الموازنة العامة! ولاجدل أن عائدات الضرائب والرسوم ستزداد بتطبيق المادة 10، لكن هذه الزيادة حسابية فقط، فالتسديد سيكون للموازنة العامة والتعويض سيكون من الموازنة العامة أيضا، بلا زيادة فعلية في العائدات الضريبية والكمركية، فأي هراء هذا؟

على أي حال، وجهت وزارة المالية كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك بكتابها ذي العدد 2073 في 22/11/2020 بإجراء اللازم لتطبيق المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي.



بدورها، عممت كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك توجيه وزارة المالية على مديرياتها وأقسامها وفروعها بالكتابين ذوي العددين 14د/1995 و21294 على التتالي، وكلاهما مؤرخ في 22/11/2020.



لكن بعد أقل من 24 ساعة، أي في 23/11/ 2020، أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المالية بيانا توضيحيا بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية (http://www.mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=870) جاء فيه أن وزارة المالية خاطبت اللجنة المالية النيابية لبيان الرأي بشأن تطبيق أحكام المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والإعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة .وأشار البيان إلى أن المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات من قوانين نافذة مثل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية (الصحيح “غير الحكومية”) رقم 12 لسنة 2010 وقانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى فضلا عن الإعفاءات الكمركية التي تمنح وفق أحكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والإعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الأخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الأخرى .

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