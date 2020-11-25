الخويلدي .. يسعى لإطفاء 162 مليون دولار لشركة زين

2020/11/25 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / اياد السماوي

الحمد لله ..



الحمد لله ..



الحمد لله حمدا كثيرا أنّ العراق لازال معافى بقضائه , ولا زال في هذا القضاء رجال شجعان لا تأخذهم في الحق لومة لائم , رجال لا ينحنوا لغير الله سبحانه وتعالى , رجال صامدون بوجه الضغوطات والمغريات الكبيرة ..



ولهذا السبب تحديدا كنّا ولازلنا واثقين بعدالة قضائنا ونزاهة رجاله الشجعان ..



فحين ينحرف البعض من المسؤولين الذين توّلوا مواقع المسؤولية بدعم من أحزابهم وكتلهم الفاسدة , ويسير في طريق الفساد وخيانة الأمانة وينجرف مع ناهبي مال الشعب وقوته ..



تتجه الأنظار للقضاء ورجاله الشجعان ..



فبعد أن أصدر القضاء العراقي قراره التاريخي بإسم الشعب وأبطل عقود تجديد شركات الهاتف النّهاب ..



ها هو علي الخويلدي بطل عقود تجديد شركات الهاتف النّهاب , يطلّ برأسه من جديد في فضيحة جديدة يهدف من خلالها لإطفاء 162مليون دولار ديون بذمّة شركة زين لم تدفعها الشركة لهيئة الإعلام والاتصالات منذسنة 2009 وحتى هذه اللحظة ..



سأروي للرأي العام والقضاء العراقي تفاصيل هذه الفضيحة الجديدة منذ بدايتها ..

في عام 2009 قامت شركة الأثير بتفعيل خمسة ملايين خط جديد من دون الحصول على الموافقات الأصولية من هيئة الإعلام والاتصالات ..



على اثر ذلك قامت هيئة الإعلام والاتصالات بفرض غرامة 100 مليون دولار على شركة الأثير , واحتساب مبلغ 162 مليون دولار عن واردات هذه الخطوط , وكان ذلك نهاية العام 2010 ..



في نيسان 2011 قامت هيئة الاعلام والاتصالات بترخيص هذه الخطوط بعد فرض الغرامة على الشركة ..



عام 2018 قامت شركة الأثير بالاعتراض لدى القضاء وحصلت على قرار مكتسب الدرجة القطعيّة بإلغاء غرامة ال 100 مليون دولار , بحجّة قانونية هي أنّ الغرامات يجب أن تفرض بقانون ..



الى الأن شركة الأثير لا تقبل الاعتراف بالمبلغ المتّبقي ومقداره 162 مليون دولار ..



في عام 2015 وفي عهد رئيس الجهاز التنفيذي السابق صفاء الدين ربيع قدّمت احدى شركات التدقيق وهي شركة ( بي , دبليو , سي ) تقريرا ادّعت فيه بعد مراجعة القوائم المالية وتدقيقها أنّ الأجر التنظيمي المترّتب على الخطوط الخمسة ملايين قد تم دفعها للفترة من حزيران 2009 ولغاية أيار 2011 , وبالتالي يجب إسقاط المبلغ المتبقي بذمّة هذه الشركة ومقداره 162 مليون دولار ..

رئيس الجهاز التنفيذي السابق صفاء الدين ربيع رفض التقرير , عادا قرارات مجلس الطعن نهائية ولا يحق لشركة ( بي , دبليو , سي ) تقرير مصير هذه المبالغ , بل قام بالاستعانة بشركة ( كي , بي , أم , جي ) التي راجعت هذه التقارير وأكدّت أحقيّة استحصال هذه المبالغ لذمّة هيئة الإعلام والاتصالات ..



وبعد إعفاء صفاء الدين ربيع من رئاسة الجهاز التنفيذي , عاد رئيس الجهاز الحالي علي الخويلدي للمطالبة باعتماد تقرير شركة ( بي , دبليو , سي ) لغرض إطفاء المبلغ الذي بذمّة شركة الأثير بحجّة صحّة البيانات في هذا التقرير , وطالب مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات بكتاب رسمي بإعادة النظر بالقرار السابق والإطلاع على التقرير الذي تمّ رفضه من قبل سلفه صفاء الدين ربيع ..



بطل تجديد عقود شركات الهاتف النهاب علي الخويلدي , يحاول بعد التغييرات التي حصلت في هيئة الإعلام والاتصالات , المضي بإطفاء هذا المبلغ من الدين , مستّغلا عدم معرفة واطلاع الأمناء الجدد وتغيير كلّ من كان يعمل في الجهاز التنفيذي للهيئة ومجلس الأمناء لحظة فرض الغرامة ورفض تقرير شركة ( بي , دبليو , سي ) ..



متناسيا أنّ للشعب العراقي عيون وأقلام ورجال قضاء , عاهدوا الله أن لا ينحنوا لغيره ..



( يثّبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ) ..



صدق الله العلي العظيم

عفوًا… صادف النظام مشكلة (#001) – جارٍ إعادة المحاولة بعد ثانية واحدة…

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