محترف كونغولي يبصم على عقده مع الصقور

2020/11/25 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي القوة الجوية تعاقده بشكل رسمي مع المحترف الكونغولي ليما مابيدي لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي سمير كاظم لـ /المعلومة/ إن “نادي القوة الجوية اكمل بشكل رسمي اجراءات التعاقد مع المحترف الكونغولي ليما مابيدي”.

واوضح أن “مابيدي وقع قبل قليل على عقد انضمامه لصف الصقور وباشر بتدريباته مع الفريق اليوم وسيكون متاحاً للمدرب ايوب اوديشو في المباريات المقبلة”.

يذكر أن النادي سجل اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.



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