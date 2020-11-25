خلف عبدالصمد يستنكر استنكار الخارجية العراقية لهجوم جدة!

2020/11/25 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استنكر القيادي في ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، الأربعاء، موقف الخارجية العراقية من الهجوم الحوثي على منشأة نفط سعودية في مدينة جدة.



وقال خلف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "موقف وزارة الخارجية العراقية المستغرب ازاء استهداف منشأة نفط سعودية في جدة قد جانب الواقع، ولم يأخذ بنظر الاعتبار الانتهاكات السعودية السافرة لحقوق الإنسان في دولة اليمن وقصفها للأبرياء وتدخلها السافر بالشأن الداخلي الليبي ومحاولتها فرض معادلة سياسية ظالمة ضد الشعب اليمني من خلال قتل اليمنيين وتدمير البنى التحتية في هذا البلد الشقيق".

وأضاف، "في هذا السياق نذكّر الخارجية العراقية بأن آلاف الإرهابيين السعوديين ساهموا في قتل أبناء الشعب العراقي و لم نسمع منها مواقف إدانة واضحة".

ودعا عبد الصمد، وزارة الخارجية إلى "تصحيح موقفها من خلال الإشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في اليمن وأن يعمل العراق دبلوماسياً من أجل إنهاء الحصار والحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وإعادة الاستقرار إلى اليمن ودعوة دول العالم إلى مساندة الشعب اليمني في إعادة إعمار المنشآت التي دمرتها السعودية في اليمن".

وأدانت وزارة الخارجية، الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي استهدف محطة أرامكو السعودية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020) إن "وزارة الخارجيّة العراقية تدين الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية".

وأكد البيان، "الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء و رفض التصعيد في المنطقة والدعوة إلى حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الاطراف المعنية،لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعلن مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن محطة التوزيع المستهدفة بقصف صاروخي مؤخراً، واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها.

وبحسب المسؤول، يمثل الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة 10% من كل الوقود المخزن، فيما لم يتأثر العملاء بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية، فيما توقف عن العمل صهريج من بين 13 صهريجا بالمنشأة.

وأضاف أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين.



وظهرت علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافته العلوية.

ووصف المسؤول المنشأة بأنها "منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا".

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس، تنفيذ عملية وصفت بـ"النوعية"، استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة، في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019.

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