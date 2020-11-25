2020/11/25 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لم تشهد أي دولة في العالم ارتفاعاً في التجارب السلبية مثل لبنان"، بهذه العبارة استهل مركز "غالوب" لاستطلاعات الرأي تقريره حول مؤشر المشاعر لدى اللبنانيين، الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، بعد خسارة الليرة اللبنانية إلى أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي رغم الانتفاضة التي جمعتهم في 17 أكتوبر الماضي.

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