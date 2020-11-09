2020/11/25 | 15:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل انتشار جائحة كورونا، كانت خدمة زووم خيارًا شائعًا لدى المستخدمين في عقد مؤتمرات الفيديو عن بعد، ومع انتشار الجائحة، تربّعت الخدمة على قائمة الخدمات الشبيهة لها، فمع بداية عام 2020 تحوّلت زووم إلى علامة مألوفة، وهذا بطبيعة الحال قد أستفز جوجل، بعيدًا عن ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مؤشر جديد حول انتشار الخدمة، فالآن تطبيق زووم على متجر جوجل بلاي يتجاوز 500 مليون تثبيت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيق زووم يتجاوز نصف مليار عملية تثبيت على متجر جوجل بلاي 7 SKY TV.

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