نقابة المحامين تنفي خبر اعتقال نقيبها

2020/11/25 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} نفت نقابة المحامين، اليوم الاربعاء، ماتم تداوله بشأن إلقاء القبض على نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي.

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