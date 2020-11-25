النقل تستملك الطريق الرئيس لميناء الفاو الرابط مع أم قصر

2020/11/25 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء امس الثلاثاء مقترحٍ تقدم به وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي لاستملاك الطريق الواصل بين ميناء الفاو وميناء ام قصر وتحويل ملكيته من وزارتي المالية والاعمار و الاسكان والبلديات الى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق .

و قال الشبلي : جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة الاسراع بانجاز ميناء الفاو ، لتنفيذ المرحلة الاولى لانشاء الميناء.

وأضاف : يعد هذا الطريق الحيوي و المهم ضمن المشاريع الخمسة لتنفيذ ميناء الفاو ، مشيرا الى ان الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات الوزارة، اصبحت هي المالك لهذا الطريق، لافتا الى ان تحويل ملكية الطريق المذكور قد تمت بدون بدل نقدي اذ ان مشروع ميناء الفاو الكبير يعد مشروعا عراقيا يهم العراقيين جميعا.

وأكد الشبلي : ان الوزارة عازمة على انجاز ميناء الفاو الذي يعد اولى اولويات الوزارة و الذي سيعيد خارطة النقل على المستوى الدولي .

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