ريزان الشيخ دلير: كورونا تسببت بإزدياد العنف الاسري

2020/11/25 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت النائبة ريزان الشيخ دلير، الأربعاء، بتشريع القانون مناهضة العنف لحماية الأسرة العراقية، مؤكدة ان اجراءات الحظر بسبب فيروس كورونا، تسببت بزيادة العنف الاسري.

وقالت الشيخ دلير، في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، انه "في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، تنطلق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة، حيث تستمر حتى العاشر من كانون الأول".

وأضافت، أن "هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة بسبب الحظر الذي فرضته إجراءات الوقاية من كورونا، حيث تسبب الحظر وبقاء المواطنين في منازلهم بازدياد حالات العنف الأسري".

وتابعت الشيخ دلير، أن "إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت حصول 5 الاف حالة عنف أسري في النصف الاول من هذا العام، وكانت حصة النساء منه أكثر من 3 الاف و600 حالة تقريبا، أدت بعضها إلى الوفاة".

ا.ح

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