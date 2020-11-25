لجنة الحقوق النيابية: الانتهاء من فقرات قانون حرية التعبير عن الرأي

2020/11/25 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

236 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة الحقوق النيابية، الاربعاء، الانتهاء من قانون حرية التعبير عن الرأي، وعرضها قريبا للتصويت في احدى جلسات البرلمان.

وذكر رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق ألا أن ندرجها للتصويت".

واضاف، أن "هنالك اجتماعا أخيرا سنأخذ رأي اللجان الأخرى، أما من طرفنا كلجنة، أنهينا كل الفقرات الخاصة بالقانون، وسيعرض قريبا على التصويت".

واوضح، أن "التعديلات الخاصة بقانون حرية التعبير عن الرأي، كان لدينا اختلاف في وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان المعنية، على هل التظاهر يكون مطلقا أم محدودا، فكانت هنالك آراء عدة ".

وتابع، أن "مشروع المقترح القادم من الحكومة، كانت تريد أن تكون التظاهرات من خلال أخذ الموافقة من الحكومة أو رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، ممكن أن يتم التظاهر".

واعلن الصالحي أن "هنالك مقترحا آخر اعتمدته اللجنة من خلال اخذ تجارب بعض الدول، وهي إخبار رئيس الوحدة الإدارية بالتجمع أو التظاهر، وكذلك على الطرف المنظم أن يعطي رسالة واضحة عن الأهداف ومكان التجمع، كذلك أضفنا إلى القانون تغيير العنوان، وهي قانون التظاهر السلمي، المأخوذة من المادة 38 من الدستور".

وأشار إلى "إضافة بعض النقاط إلى القانون، التي تتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن، أن يبرز دوره وما يريده، وفرضنا قضية الاعتصام، الذي لم يكن موجودا في الدستور، حيث أضفنا فقرة من حق المتظاهر أن يحول تظاهرته إلى اعتصام، وهذه ممكن أن تقابل بالرفض من البعض".

وبين على "عدم السماح لأي شخص الاعتراض عليها، لأننا أخذنا بوجهات نظرهم منذ سنوات عدة ".

وأوضح أن "هنالك ثلاثة قوانين أرسلت الى هيئة الرئاسة وهي قانون حماية التنوع ومنع التمييز، و قانون الحماية من الاختفاء القسري، وقانون مناهضة التعذيب، وأكدنا على الهيئة بضرورة مناقشتها مناقشة ثانية، ليتسنى لنا عرضها للتصويت".

وشدد على "أهتمام اللجنة بإنهاء القوانين، ولكن هيئة الرئاسة والدائرة البرلمانية هي التي ستحسم الأمر، رغم أننا أكدنا عليهم بضرورة الانتهاء من هذه القوانين".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الحقوق النيابية: الانتهاء من فقرات قانون حرية التعبير عن الرأي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الحقوق النيابية: الانتهاء من فقرات قانون حرية التعبير عن الرأي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).