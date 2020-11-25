الحكيم يبحث مع السفير البريطاني تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة

2020/11/25 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بحث عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون مع السفير البريطاني ستيڤن هيكي تطوير علاقات العراق الاقتصادية والثقافية وتبادل الخبرات مع المملكة المتحدة ، وتطورات المشهد السياسي المحلي والدولي.

سماحته خلال استقباله هيكي بمكتبه في بغداد الاربعاء ٢٥/١١/٢٠٢١ بيّن رؤيته لحل الأزمة السياسية في العراق عبر التحالف العابر للمكونات مؤكدا أنه يمثل حلا للمرحلة الحالية وحلا أكبر للمرحلة القادمة، داعيا الى أهمية الذهاب لإنتخابات يتحقق فيها الأمن الإنتخابي وفرص التنافس وحرية الإختيار .

سماحته اشار الى أهمية معالجة الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العراق عن طريق تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الإنتاجية ودعم الاستثمار، مبينا إن العراق يعاني من أزمة سيولة ويمتلك كثيرا من الإمكانات الاقتصادية فضلا عن الرهان الدائم على الموارد البشرية والطاقات العراقية.

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