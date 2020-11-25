وزير التخطيط، يعلن عن ادراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١

2020/11/25 | 15:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الأربعاء، السفير الفرنسي في بغداد السيد برونو أوبير، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء منظمات من المجتمع المدني.

وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها.

وأعلن وزير التخطيط، ان مشروع القطار المعلق في بغداد، أُدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١.كما بحث الطرفان الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها، بخصوص إنشاء مستشفى سنجار العام، وتأهيل مطار الموصل الدولي، من قبل الجانب الفرنسي.

من جانبه اكد السفير الفرنسي، ان بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع العراق، وتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، على المستويين الإنساني والتنموي، مبينا ان الكثير من الخطوات والإجراءات المهمة بشأن تنفيذ مشروع مستشفى سنجار العام قد تم إنجازها، لافتا إلى ان المستشفى سيكون بمرحلتين، والعمل سيبدأ به مع مطلع العام المقبل، وستكون سعته ٢٥ سريرا بالإضافة إلى صالتين للولادة و اربع قاعات مختلفة، فضلا عن المختبرات، والمتطلبات الأخرى.

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