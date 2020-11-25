اعتقال ارهابين اثنين في الانبار

2020/11/25 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى جهاز مكافحة الأرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على داعشيين في محافظة الانبار.

وذكر الجهاز في بيان، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب نُفذ عمليتين مُنفصلتين في مُحافظة الأنبار في كُل من (قضاء هيت والصوفية ) تُسفران عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية في الانبار".





واضاف ، انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهُما".

PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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