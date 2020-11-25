كركوك تحتضن المهرجان الشعري الثالث للشباب

2020/11/25 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق في مدينة كركوك بعد ظهر يوم غد الخميس 26 تشرين الثاني 2020 المهرجان الشعري الثالث للشباب ( دورة الشاعر لطيف هلمت ).

ويقام المهرجان الذي تنظمه مديرية الثقافة والفنون في كركوك التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان على قاعة المركز الثقافي في كركوك ويستمر لمدة يومين.

وقال سيروان بيلانه مدير الثقافة والفنون في كركوك ان ( 20 ) شاعرا وشاعرة من الشباب والشابات يشاركون في الجلسات الشعرية للمهرجان وهم كل من (هلمت هوشيار، گوران بێ به‌ش، به‌ژدار سه‌ید، كاروان عثمان، مريوان حكیم، چیمه‌ن جولا، شازاده میهری، شیلان كایه،‌ جزا شيخانی، به‌لين علي، حمه ى شانو، زانيار عادل، ارام شه يدا، شاهين غریب، هيمن كامل، جالاك عمر، رشيد ديوانه، ئاڤان محمه‌د، سركوت شواني، وحه سه رت شواني).

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني‌

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