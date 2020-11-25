كورونا في روسيا.. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني

2020/11/25 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا اليوم الأربعاء 23675 إصابة

بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في تراجع

بمعدلات الإصابة لليوم الثاني على

التوالي، في حين بلغ عدد الوفيات

الجديدة 507 في أعلى زيادة يومية.

بذلك وصل إجمالي حالات ك

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