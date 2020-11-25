ألمانيا تسجل وفيات قياسية بكورونا قبيل محادثات بشأن القيود في عيد الميلاد

2020/11/25 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس

كورونا بلغت 410 حالات خلال الـ24 ساعة

الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات،

مع المستشارة أنغيلا ميركل لبحث القيود

التي ستفرض في موسم الأعياد.

وأفادت بيانات معهد روبرت ك

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