الحكومة تدرج مشروع

2020/11/25 | 15:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الأربعاء، عن ادراج مشروع "قطار بغداد المعلق" ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١.

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