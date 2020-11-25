النجم يؤكد: الحكومة ادرجت مشروع “قطار بغداد” المعلق ضمن موازنة ٢٠٢١

2020/11/25 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، عن ادراج مشروع “قطار بغداد المعلق” ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير التخطيط استقبل، السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء منظمات من المجتمع المدني، وجرى […]

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