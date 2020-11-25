2020/11/25 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، بإعتقال عنصرين ينتميان لـ “داعـش”، في محافظة الانبار.وقال الجهاز في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إن “مقاتليه نفذوا عمليتين منفصلتين بمحافظة الأنبار في كل من (قضاء هيت والصوفية)”.وأضاف، ان ” العمليتين اسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الإرهاب ينفذ عمليتين في الأنبار ويعتقل داعشيين اثنين..



صور المركز الخبري الوطني.

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