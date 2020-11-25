النقل تستملك الطريق الرئيس لميناء الفاو الرابط مع  ام قصر

2020/11/25 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، استملاكها الطريق الرئيس لميناء الفاو الرابط بين الميناء و ميناء ام قصر.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مجلس الوزراء صوت على استملاك الطريق الواصل بين ميناء الفاو و ميناء ام قصر وتحويل ملكيته من وزارتي المالية و الاعمار و الاسكان والبلديات الى وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق “.

وأضافت، أن “الطريق الحيوي و المهم يقع ضمن المشاريع الخمسة لتنفيذ ميناء الفاو”، مشيرا الى ان “الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات الوزارة، اصبحت هي المالك لهذا الطريق”.

ولفت الى أن “تحويل ملكية الطريق المذكور قد تمت بدون بدل نقدي اذ ان مشروع ميناء الفاو الكبير يعد مشروعا عراقيا يهم العراقيين جميعا”، مؤكدا أن “الوزارة عازمة على انجاز ميناء الفاو الذي يعد اولى اولويات الوزارة و الذي سيعيد خارطة النقل على المستوى الدولي .” انتهى25س

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