النقل توضح قرار مجلس الوزراء حول استملاك الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر

2020/11/25 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة النقل، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، توضحياً حول قرار قرار مجلس الوزراء استملاك الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر.

وقالت الوزارة، إن "مجلس الوزراء صوت امس الثلاثاء على مقترحٍ تقدم به وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي لاستملاك الطريق الواصل بين ميناء الفاو وميناء ام قصر وتحويل ملكيته من وزارتي المالية والاعمار والاسكان والبلديات الى وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق".

وذكر الشبلي بحسب بيان الوزارة، أن "ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة الاسراع بانجاز ميناء الفاو، لتنفيذ المرحلة الاولى لانشاء الميناء".

وأضاف، أن "هذا الطريق الحيوي والمهم يعد ضمن المشاريع الخمسة لتنفيذ ميناء الفاو"، مشيرا الى ان "الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات الوزارة، اصبحت هي المالك لهذا الطريق".

وأشار الشبلي إلى ان "تحويل ملكية الطريق المذكور قد تمت بلا بدل نقدي، اذ ان مشروع ميناء الفاو الكبير يعد مشروعا عراقيا يهم العراقيين جميعا".

وأكد الوزير ان "الوزارة عازمة على انجاز ميناء الفاو الذي يعد اولى اولويات الوزارة والذي سيعيد خارطة النقل على المستوى الدولي".

وأصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، 5 قرارات خلال جلسة اليوم الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والتي شهدت مناقشة جملة من القضايا ومستجدات الأحداث، الى جانب تداول الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وبحسب المكتب الإعلامي للكاظمي، أكد رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، على "ضرورة أن تكون الأولوية للاستثمار، لاسيما في المشاريع الكبيرة، لأهميته في الإعمار والتنمية وتوفير فرص العمل وتنشيط جميع القطاعات الحيوية، وستعمل الحكومة على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين".

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