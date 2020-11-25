نائب يدعو الخارجية العراقية الى تصحيح موقفها بشأن ادانة استهداف السعودية

2020/11/25 | 15:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

عبر النائب خلف عبد الصمد خلف، الاربعاء، عن استغرابه من موقف الخارجية العراقية بشأن استهداف منشأة نفط سعودية، داعيا الوزارة الى تصحيح موقفها والوقوف الى جانب الشعب اليمني.

وقال عبد الصمد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “موقف وزارة الخارجية العراقية المستغرب ازاء استهداف منشأة نفط سعودية في جدة قد جانب الواقع و لم يأخذ بنظر الاعتبار الانتهاكات السعودية السافرة لحقوق الانسان في دولة اليمن و قصفها للابرياء و تدخلها السافر بالشأن الداخلي الليبي و محاولتها فرض معادلة سياسية ظالمة ضد الشعب اليمني من خلال قتل اليمنيين و تدمير البنى التحتية في هذا البلد الشقيق”.

وأضاف، “نذكّر الخارجية العراقية بان الاف الارهابيين السعوديين ساهموا في قتل ابناء الشعب العراقي لم نسمع منها مواقف ادانة واضحة”، داعيا الخارجية الى “تصحيح موقفها من خلال الاشارة الى الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في اليمن و ان يعمل العراق دبلوماسيا من اجل انهاء الحصار و الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم و اعادة الاستقرار الى اليمن و دعوة دول العالم الى مساندة الشعب اليمني في اعادة اعمار المنشآت التي دمرتها السعودية في اليمن “.



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