2020/11/25 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال الخبير الاقتصادي، عقيل الانصاري، إن تشكيل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق ستساهم بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في العراق.

وأضاف في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز" إن "دور المجموعة يكمن بمساعدة الحكومة العراقية في رسم خارطة طريق للخروج من المازق الاقتصادي الذي تعيشه، جراء تفشي فايروس كورونا وإنخفاض اسعار النفط".

وتابع أن "أهمية المجموعة ايضاً تتعلق بأنها مجموعة إتصال وليست تحالف مالي او اقتصادي اي أنهم لن يقدمو قروضاً كحال مؤتمر الكويت للمانحين".

وبين الانصاري أنه "من المؤمل أن تقوم المجموعة بمراقبة التقدم في الاصلاحات وتقديم المشورة والخبرات التي تنقص العراق وتحشيد المجتمع الدولي لمساعدته وتقريبه من شركات المحاسبة الدولية او القانونية".

ولفت الى أن "الاجتماع الدوري للمجموعة، كل ثلاث أشهر، سوف يدفع الاطراف جميعاً على تنفيذ ما اتفقوا عليه والتقدم وفق خارطة الطريق المرسومة".





وأستدرك أن "المجتمع الدولي ممثل في هذه المجموعة عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد وكذلك مجموعة السبعة، من ما يعطي أشارة ان المجتمع الدولي ملتزم اخلاقيا لمساعدة العراق للخروج من هذه المحنة و بناء مستقبل أفضل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانصاري لـ"الاقتصاد نيوز": مجموعة الاتصال الاقتصادي ستعجل بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانصاري لـ"الاقتصاد نيوز": مجموعة الاتصال الاقتصادي ستعجل بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).