مدخل إلى عصر الرعب: توطئة - دلور ميقري

2020/11/25 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري بسم الإله الواحد الأحد، الذي منَّ على رسوله الأمّي بالكتاب، مستهلّاً بالقول: " إقرأ "..



إلى آخر الآية.



البدء والختام، عند رب العالمين، كان القراءة، وكان أن جعل مصائرَ خلقه مسجّلة سلفاً في اللوح المحفوظ.



وإنني عبدُ الله، أستهل هذا السِفْر بالقول، أنني حظوتُ بنزر من العلم كي أجعله قبساً لمن هم حولي وذلك بعدما كنتُ بنفسي تلميذاً أنهل المعرفة على يديّ أساتذة أجلاء في مسقط رأسي بمدينة السليمانية، م ......





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