2020/11/25 | 15:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادراج مشروع "قطار بغداد المعلق" ضمن موازنة ٢٠٢١

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الأربعاء، عن ادراج مشروع "قطار بغداد المعلق" ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التخطيط استقبل، السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء منظمات من المجتمع المدني، وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها".

وقال النجم بحسب البيان، إن "مشروع القطار المعلق في بغداد، أُدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١".

كما بحث الطرفان الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها، بخصوص إنشاء مستشفى سنجار العام، وتأهيل مطار الموصل الدولي، من قبل الجانب الفرنسي.

من جانبه اكد السفير الفرنسي، ان "بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع العراق، وتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، على المستويين الإنساني والتنموي"، مبينا ان "الكثير من الخطوات والإجراءات المهمة بشأن تنفيذ مشروع مستشفى سنجار العام قد تم إنجازها".

ولفت إلى ان "المستشفى سيكون بمرحلتين، والعمل سيبدأ به مع مطلع العام المقبل، وستكون سعته ٢٥ سريرا بالإضافة إلى صالتين للولادة و اربع قاعات مختلفة، فضلا عن المختبرات، والمتطلبات الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادراج مشروع "قطار بغداد المعلق" ضمن موازنة ٢٠٢١) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادراج مشروع "قطار بغداد المعلق" ضمن موازنة ٢٠٢١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).