مسؤول بالخارجية الإسرائيلية يعلق في فيديو على منتقدي صور محمد رمضان

2020/11/25 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة "إسرائيل تتحدث العربية" الحكومية على فيسبوك، الأربعاء، مقطعا مصورا لأحد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يستهجن فيه ردود الأفعال الشعبية المصرية على صور حديثة للفنان محمد رمضان مع ثلاثة شخصيات عامة إسرائيلية.

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