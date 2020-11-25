2020/11/25 | 15:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد الخبير القانوني نزار احمد، أن لجنة الاخلاقيات في الاولمبية الدولية لا تمتلك صلاحية اصدار قرار ضد رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب سرمد عبد الاله.

وقال أحمد لـ /المعلومة/ إن “اصدار امر ولائي بايقاف سرمد عبد الاله عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الاولمبية العراقية بحد ذاته دليل على ان العملية مطبوخة مقدما ومعروفة نتائجها سلفا بين رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال”.

واوضح بالقول، “لا يجوز اصدار امر ولائي الا بعد تبليغ المدعى عليه بالدعوى فاللجنة الاولمبية تبلغت اليوم بالدعوى وعليه اصدار القرار الولائي بنفس لحظة التبليغ يضع مليون علامة استفهام”.

وبين قائلاً: “في وجهة الدعوى ادعا المدعويين بان لجنة اخلاقيات اللجنة الاولمبية الدولية اصدرت قرارا اخلاقيا ضد سرمد عبد الله، هذا الادعاء كاذب جملة وتفصيلا لان اخلاقيات اللجنة الاولمبية الدولية لم تصدر قرارا ضد عبد الاله ولكنها بعثت شكوى وزير الرياضة السابق ضد سرمد وطلبت من اللجنة الاولمبية العراقية التحقيق بشكوى الوزير”.

واكمل ان “سرمد عبد الاله ليس عضوا في اللجنة الاولمبية الدولية وعليه لجنة اخلاقيات الاولمبية الدولية لاتملك الصلاحية القانونية باصدار قرار ضده.



فقط لجنة اخلاقيات اللجنة الاولمبية العراقية غير المشكلة تملك هذه الصلاحية”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: الاولمبية الدولية لا تملك صلاحية اصدار قرار ضد عبد الاله) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: الاولمبية الدولية لا تملك صلاحية اصدار قرار ضد عبد الاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).