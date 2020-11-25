القضاء يبت في قضية انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

2020/11/25 | 15:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت محكمة المنزاعات الرياضية، الأربعاء، إيقاف العمل بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.



وحصل "ناس" (25 تشرين الثاني 2020)، على وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية/ محكمة المنازعات الرياضية، نص الحكم في الدعوى المقامة ضد رئيس اللجنة الاولمبية وسرمد عبد الإله، مؤيد سامي، حسين علي حسين، وبشرى حسن"، والتي تضمنت طلب إصدار أمر ولائي بإيقاف سرمد عبد الإله من ممارسة رئاسة اللجنة الأولمبية.

ونص الحكم، على إبطال نتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية المقامة في 14 تشرين الثاني 2020، والتي اسفرت عن فوز عبد الإله برئاسة اللجنة.

وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاربعاء، مع رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب الاشكاليات التي رافقت انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" (25 تشرين 2020)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، في مكتبه رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عباس عليوي والأعضاء اره زو محمود خدر و ديار طيب بروار، وبحث معهم الإشكاليات التي رافقت انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية والمعالجات المقترحة بخصوصها".

وأوضح زيدان، أن "المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات الرياضية في الكرخ سوف تنظر وفق القانون بالدعوى التي قدمت بخصوص هذه الاشكاليات".

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