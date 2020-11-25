النقل تصدر تقريراً عن الحالة الجوية والأمطار التي سيشهدها العراق

2020/11/25 | 15:48 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة النقل – الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، التقرير الجوي عن الحالة الجوية والامطار التي سوف تشهدها البلاد للايام القادمة بسبب تأثر البلاد بإندماج منخفضين جويين الاول من البحر المتوسط والثاني من البحر الاحمر ليكون الطقس غائم مصحوب بتساقط الامطار متوسطة الشدة من ضمنها العاصمة (بغداد).

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