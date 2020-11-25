2020/11/25 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب فالح العيساوي،اليوم الاربعاء، ان الجانب الحكومي هو المعني بالاتفاقيات بين بغداد واربيل ، مبينآ ان" اللجنة المشكلة من قبل البرلمان ليس لديها صلاحيات حكومية ومهمتها تقريب وجهات النظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيساوي: تشكيل لجنة برلمانية بشأن ملفات بغداد وأربيل لا جدوى منها.. ويكشف السبب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيساوي: تشكيل لجنة برلمانية بشأن ملفات بغداد وأربيل لا جدوى منها.. ويكشف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).